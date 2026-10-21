Секрета: Запад использует гуманитарное измерение ОБСЕ для политических манипуляций

Для Беларуси важно, чтобы человеческое измерение ОБСЕ сохраняло свою первоначальную гуманитарную направленность и служило интересам людей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время выступления в формате видеоконференции на международном правозащитном мероприятии "Венские дискуссии".

Игорь Секрета отметил, что некоторые западные делегации по-прежнему используют гуманитарное измерение для политических манипуляций. Объектом такого надуманного и изощренного подхода зачастую являются Беларусь и Россия.

Замминистра иностранных дел Беларуси выразил убежденность, что устойчивый диалог возможен только при условии уважения суверенного равенства государств, добросовестного выполнения международных обязательств и готовности обсуждать сложные вопросы без заранее заданных политических выводов.

Мероприятие было организовано в Вене под эгидой Постоянного представительства России при ОБСЕ и при поддержке Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ.