Секретари Совбезов СНГ обсудили в Москве милитаризацию НАТО и гибридную войну

Милитаризация НАТО, санкционное давление, информационная война, спекуляции о мнимой угрозе с восточных границ Союзного государства - вопросы международной и региональной безопасности 9 ноября в Москве обсудили секретари Совбезов стран СНГ.

Белорусскую делегацию возглавил Александр Вольфович. В своем выступлении он отметил, что сегодня, когда мировая геополитика меняется прямо на глазах, а Европа и Запад находятся в глубоком экономическом и политическом кризисе, именно страны СНГ все чаще сталкиваются с новыми вызовами и угрозами безопасности.

Их независимая политика, а также экономическое и военное сотрудничество многих не устраивает, поэтому Евросоюз и Запад все чаще практикуют так называемые грязные приемы. Это жесткие односторонние санкции, информационная война, которая включает в себя использование дипфейков, сгенерированных с помощью ИИ, всевозможные провокации и даже прямое военное давление.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Сегодня, к сожалению, Содружество Независимых Государств внешними игроками рассматривается как полигон для проведения гибридной войны, создания такой серой зоны, отработки новых рисков и вызовов, воздействия на наши страны для того, чтобы разрушить наши интеграционные цепочки, взаимодействие, повлиять на внутреннюю политику стран Содружества Независимых Государств, разрушить наши связи, использовать каждую страну в своих интересах. Ведь, смотрите, наглядный пример - территории Украины. Что с ней сделали? Никто не думает сегодня из внешних игроков о судьбе той или иной страны Содружества Независимых Государств. Только мы все вместе, объединив и консолидировав усилия, сможем обеспечить безопасность для наших стран".

Как отметил Александр Вольфович, сегодня чтобы защитить независимость СНГ и отвечать на угрозы общей безопасности, страны Содружества должны объединиться и вместе построить надежную систему коллективной защиты. Одна из главных задач - сотрудничество по линии СНГ - ШОС - ОДКБ.