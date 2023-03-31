Секретариат ОДКБ: расширение потенциала НАТО в Балтии и Польше снижает вероятность скорого урегулирования в Украине

Расширение потенциала НАТО в странах Балтии и Польше снижает вероятность скорого урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил журналистам представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов по итогам прошедшего 31 марта в Москве расширенного совещания руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Серьезное беспокойство вызывает развитие ситуации в Украине. Продолжение активного вмешательства в конфликт внешних сил, в том числе наращивание поставок вооружений, расширение военного потенциала НАТО в странах Балтии, Польше и в черноморском регионе, явно снижают вероятность его скорого урегулирования", - сказал Юрий Шувалов.

"Хочу отметить, что, как говорил на совещании генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, восточно-европейское направление представляет особое напряжение, от него исходит наибольшее количество угроз. Мы видим, что по всей границе ОДКБ активизируется военное присутствие на базах НАТО. Мы понимаем, что украинский конфликт подвержен внешнему влиянию. Ответ на эти угрозы осуществляется во взаимодействии России и Беларуси, и мы видим реакцию стран Запада на решение о размещении на территории Беларуси ядерного оружия", - отметил представитель Секретариата ОДКБ