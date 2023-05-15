Секретариат ПА ОДКБ и БИСИ определили направления сотрудничества

Секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ и Белорусский институт стратегических исследований подписали договор о взаимодействии и сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.

Директор БИСИ Олег Макаров на встрече с парламентариями поблагодарил их за многолетнюю работу в сфере законотворчества. Несмотря на то, что коллектив БИСИ достаточно молодой, эксперты института совместно с коллегами из силовых структур и руководством региональных вузов много лет принимают участие в Экспертно-консультативном совете при Парламентской ассамблее ОДКБ.

"Это очень важная и эффективная работа. Видим, как ответственно подходят и парламентарии, и руководство секретариата ПА ОДКБ, активно и быстро реагируют на вызовы, которые предлагает современная действительность", - сказал Олег Макаров.

Он подчеркнул, что Парламентская ассамблея ОДКБ - пример международной площадки, где стороны могут откровенно отстаивать национальные интересы на принципах сотрудничества и конструктивизма. Также она важна с точки зрения имплементации законодательства. "Это большая школа", - отметил Олег Макаров. Модельное законодательство он назвал наиболее прогрессивным, высоко оценил привлечение к сотрудничеству молодежи, экспертов, государственных органов, которые практикуются в ПА ОДКБ.

Сегодня на площадке БИСИ Парламентская ассамблея собрала экспертов, которые будут работать напрямую с организацией в ближайшие пять лет. На встрече присутствовали руководители учреждений образования, науки. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Федерального собрания России Анатолий Выборный, ответственный секретарь, руководитель Секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов, заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ - полномочный представитель Национального собрания Беларуси в ПА ОДКБ Виктор Когут.

Также в числе участников - председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.