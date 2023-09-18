Семеняко: В повестку сессии Палаты представителей включено 14 вопросов

По содержанию - к первому чтению подготовлены законопроекты о нотариате и нотариальном деле, дорожном движении, о закупках товаров (работ, услуг) и также ряд других законопроектов, которые сегодня продиктованы жизнью, правоприменительной практикой либо другими обусловленными причинами внесения их в парламент. Четыре законопроекта будут подготовлены к рассмотрению во втором чтении. Это законопроект о единой государственной системе учета правонарушений - очень важный, на мой взгляд. О защите и карантине растений, законопроект, касающийся изменения законодательства об охране здоровья и о социальной защите. Эти все законопроекты на сегодняшний день находятся в высшей степени готовности.

Валентин Семеняко