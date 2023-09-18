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Семеняко: В повестку сессии Палаты представителей включено 14 вопросов

Семеняко: В повестку сессии Палаты представителей включено 14 вопросов

В повестку очередной сессии Палаты представителей включено 14 вопросов. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко, пишет БЕЛТА.

"Если касаться повестки дня сессии, предполагается, что в нее будет включено 14 вопросов", - сказал Валентин Семеняко.

Из них шесть подготовлены к рассмотрению в первом чтении, четыре - во втором. "Три касаются международных соглашений, которые необходимо будет ратифицировать парламенту. Традиционно один вопрос мы оставляем в качестве резервного для того, чтобы рассмотреть кадровые изменения, которые, возможно, произойдут в парламентском корпусе", - дополнил депутат.

По содержанию - к первому чтению подготовлены законопроекты о нотариате и нотариальном деле, дорожном движении, о закупках товаров (работ, услуг) и также ряд других законопроектов, которые сегодня продиктованы жизнью, правоприменительной практикой либо другими обусловленными причинами внесения их в парламент. Четыре законопроекта будут подготовлены к рассмотрению во втором чтении. Это законопроект о единой государственной системе учета правонарушений - очень важный, на мой взгляд. О защите и карантине растений, законопроект, касающийся изменения законодательства об охране здоровья и о социальной защите. Эти все законопроекты на сегодняшний день находятся в высшей степени готовности.
Валентин Семеняко

Депутаты продолжают работать над законопроектами в постоянных комиссиях. "В настоящее время в палате находится на рассмотрении 10 законопроектов, которые по мере готовности будут вноситься на рассмотрение депутатского корпуса, соответственно, будет дополняться повестка. И это все позволит организовать надлежащим образом работу нашего парламента", - дополнил депутат.

Фото: БЕЛТА

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