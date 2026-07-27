Семинар для белорусских дипломатов стартовал в Минске

Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске стартовал ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений нашей страны.

Начался день максимально динамично. Привычное расписание понедельника 27 июля уступило место строгому академическому графику. В Минске сошлись все меридианы белорусской внешней политики. На эту неделю главы посольств и консульств сменили рабочие кабинеты в десятках стран мира на учебные аудитории. Открыли учебно-практическую неделю министр иностранных дел Максим Рыженков и ректор Академии управления при Президенте Денис Дук.

"Традиционно каждый год мы проводим такое мероприятие с руководителями наших загранучреждений: послы, генконсулы, временные поверенные. Самая главная задача - окунуть в белорусские дела наших послов, которые проводят много времени за границей", - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Эта неделя станет для послов временем интенсивной работы: в графике десятки встреч с правительством, министерствами и бизнес-кругами. Главная цель - максимальная координация и поиск новых точек роста для отечественного экспорта.

Минский семинар давно перерос формат обычной сверки часов. Сегодня это ключевая площадка для выработки единой стратегии в меняющемся мире.