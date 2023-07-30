Должности за картины. Семья Байденов затмила всю плеяду голливудских звезд. Джо и Хантер не сходят с обложек американских таблоидов. Коррупционные скандалы этого тандема достойны экранизации, и такие фильмы действительно уже появляются. Но, судя по всему, нас ждет продолжение.

Дело в том, что находчивости Байденов позавидуют любые каталы и наперсточники из 90-х. Эти двое умудряются выстраивать коррупционные схемы, прикрываясь президентским иммунитетом главы семейства. Однако так нагло и в открытую взятки они еще не получали. В грязных делишках Байденов разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".



Джо Байден спотыкается в сторону импичмента. Такую картину маслом ему пишет любимый наследник. Прокуратура еще не успела разобраться с предыдущими делами Хантера, а он уже стремительно исполняет новые работы. Под давлением общественного мнения и испепеляющего взора Республиканской партии сынок американского президента был готов признать свою вину в налоговых махинациях. Подобная сделка со следствием предусматривала окончание расследования по остальным пунктам обвинения. Отделаться малой кровью не удалось. Сынок по-прежнему тянет отца на политическое дно.



Коррупционный след семейства Байденов берет свое начало на территории Украины. При этом Хантер фактически выступал только в качестве посредника, связующего звена с влиятельным отцом. Байден на тот момент являлся вице-президентом при Обаме и действительно обладал практически не ограниченной властью и прямым доступом к главе государства. Украина с 2014 года стала его вотчиной для окормления. Он в прямом смысле тасовал чиновников по своему усмотрению и даже снял с должности генпрокурора одним телефонным звонком. Виктор Шокин пытался расследовать коррупционную деятельность семейства на Украине, за что и поплатился.



Расследуйте дело по Джо Байдену, по его вмешательству в мою работу. Я хочу дать показания, дайте, чтобы я был потерпевшим. Я расскажу очень много интересного. Нет, ни в коем случае этому делу ход давать нельзя. Он заявил, что он дал шесть часов, я улетаю, снимайте. Виктор Шокин, бывший генпрокурор Украины



Уголовное дело в отношении Хантера - это в первую очередь попытка привлечь к ответственности самого Джо Байдена. Находясь в должности, он пользуется абсолютным иммунитетом, который позволяет избегать многих судебных исков. Слабым местом в этой ситуации является компаньон по опасному бизнесу и сын по совместительству.



Банковские записи показывают, что семья Байденов, их деловые партнеры и их компании получили более 10 млн долларов от компаний иностранных граждан. Часть этих денег поступила из китайских компаний, часть из компаний Хантера Байдена. Также транши осуществлялись с помощью Роба Волкера, который отправлял средства различным членам семьи Байдена. Китайские граждане, связанные с Байденом, создали организации со сложной корпоративной структурой на территории США, которое за короткий период времени, лоббируя интересы китайских компаний, направляли и деньги Байдена.



Сделка Хантера со следствием могла позволить навсегда закрыть вопрос с грязными делишками семейства Байденов. Два года условно, конечно, наносят репутационный урон клану, но исключают вероятность отставки или импичмента самого Джо. В происходящее вмешались ненавистные республиканцы, которые направили в суд свои разоблачения коррупции Хантера. Адвокаты президентского сыночка не придумали ничего умнее, чем позвонить судье, представившись сотрудниками Конгресса и потребовали выкинуть из дела новые данные. Подростковый схематоз вскрылся, и сделка Хантера потеряла актуальность.



Хантре Байден - частное лицо, и это было его личное дело. Как мы уже говорили, президент, первая леди - они любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает строить свою жизнь. Это дело велось самостоятельно, как все вы знаете, Министерством юстиции под руководством прокурора назначенного бывшим президентом Трампом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома



Папина радость зря времени не теряет. Хантер открыл в себе творческие способности и без устали пишет картины. Брызги неистового таланта на холстах оцениваются миллионами долларов. По крайней мере, такие суммы готовы переводить на счета сына президента США. Так, например, ценителем творчества оказалась Элизабет Хирш Нафтали, которая была назначена в комиссию по сохранению наследия Америки за рубежом. Приобрел картину и экс-мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти, который в итоге укатил послом в Индию.



Рынок современного искусства он давно уже превратился в рынок облигаций. Покупали не его там картины, покупали благосклонность его отца. Тут ни его личность как бы не важна, ни его творчество не важно. Важно то, что отец стал президентом, и людям надо было как бы получить его благосклонность. Светлана Жигимонт, художник

