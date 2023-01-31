Сенаторы одобрили законопроект о политических партиях и других общественных объединениях

Сенаторы на заседании десятой сессии одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".

Так, предусматривается увеличение минимального порога численности для создания политической партии, необходимо будет создавать организационные структуры партий в каждой области и Минске. Исключен запрет финансирования за счет средств республиканского или местного бюджетов. Повышаются требования к учредителям, а также предусматривается избрание руководящего органа политической партии не реже одного раза в пять лет.

Кроме этого, появится возможность ликвидации политической партии в случае пропаганды войны, террористической и экстремистской деятельности.