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Сенаторы одобрили законопроект о политических партиях и других общественных объединениях

Сенаторы на заседании десятой сессии одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".

Так, предусматривается увеличение минимального порога численности для создания политической партии, необходимо будет создавать организационные структуры партий в каждой области и Минске. Исключен запрет финансирования за счет средств республиканского или местного бюджетов. Повышаются требования к учредителям, а также предусматривается избрание руководящего органа политической партии не реже одного раза в пять лет.

Кроме этого, появится возможность ликвидации политической партии в случае пропаганды войны, террористической и экстремистской деятельности.

После принятия этого законопроекта все политические партии должны в обязательном порядке пройти перерегистрацию. Для этого дается срок до трех месяцев, чтобы подать документы в Министерство юстиции.

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