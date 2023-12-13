Сенаторы одобрили законопроект о бюджете Беларуси на 2024 год

Законопроект "О республиканском бюджете на 2024 год" одобрен 13 декабря сенаторами на заседании 11-й сессии Совета Республики седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

Законопроект представил министр финансов БеларусиЮрий Селиверстов. По его словам, проект бюджета сформирован, исходя из параметров развития экономики на будущий год, которые утверждены указом главы государства № 307, а также реализации мер налоговой политики.

Так, доходы республиканского бюджета в 2024 году планируются в размере 39,9 млрдрублей, консолидированного бюджета - 67,5 млрдрублей, что соответственно на 2,8 % и 6,3 % больше, чем оценка поступлений 2023 года.

В 2024 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме 44,6 млрдрублей, консолидированного бюджета - 72,6 млрдрублей, или 113,9 % и 112,1 % соответственно к оценке 2023 года.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2024 году остаются социальная сфера, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы, поддержка национальной экономики в складывающихся условиях. В частности, в расходах республиканского бюджета на 2024 год предусмотрены средства на выплату семейного капитала - 383 млнрублей, финансирование строительства жилья с государственной поддержкой - 1,7 млрдрублей.

Ранее на заседании сенаторы также одобрили проект закона "Об изменении законов по вопросам налогообложения".