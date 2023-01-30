Сенаторы одобрили законопроект о ВНС

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Такая форма народовластия есть только у нас, в Беларуси. Она зарекомендовала себя достаточно давно - мы провели уже шесть Всебелорусских народных собраний. Но принимая этот закон, мы придаем ему статус государственного органа, высшего органа народовластия. Мы видим происходящие события в мире. Мы понимаем, что мир действительно очень неспокоен. Чтобы наша страна развивалась и жила по законам независимой и суверенной страны, у нас, конечно, должен быть такой орган, который позволит в критические моменты принимать важные для нашей страны и народа решения. Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: