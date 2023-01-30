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Сенаторы одобрили законопроект о ВНС
Всебелорусское народное собрание позволит в критические моменты принимать важные для страны и народа решения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
30 января сенаторы на заседании десятой сессии одобрили законопроект "О Всебелорусском народном собрании". Предусматривается, что ВНС утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития Беларуси. Также собрание заслушивает ежегодные послания Президента к парламенту, обладает правом законодательной инициативы, предлагает изменения и дополнения в Конституцию. Кроме этого, вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов.
Документом определяются формы деятельности ВНС, устанавливается численность и порядок избрания Президиума ВНС, закрепляется правовой статус делегата ВНС, его прав и обязанности, основания прекращения полномочий.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Такая форма народовластия есть только у нас, в Беларуси. Она зарекомендовала себя достаточно давно - мы провели уже шесть Всебелорусских народных собраний. Но принимая этот закон, мы придаем ему статус государственного органа, высшего органа народовластия. Мы видим происходящие события в мире. Мы понимаем, что мир действительно очень неспокоен. Чтобы наша страна развивалась и жила по законам независимой и суверенной страны, у нас, конечно, должен быть такой орган, который позволит в критические моменты принимать важные для нашей страны и народа решения.Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По сути, реализовано прямое действие нормы Конституции - статьи 144, которая предписывала в течение года разработать проект закона, обеспечивающего компетенции и порядок формирования ВНС. Мы можем констатировать, что мы все вместе с этой задачей справились. Когда я говорю "все вместе", то имею в виду не только парламентариев, но и всех граждан нашей страны. Законопроект о ВНС активно обсуждался, выносился на общественное обсуждение, дорабатывался с учетом внесенных предложений.
Всего сегодня рассмотрели 8 законопроектов. Также в повестке были и кадровые вопросы. На заседании сессии заместителем председателя Совета Республики избрали Валерия Бельского. По итогам тайного голосования сенаторы единогласно поддержали его кандидатуру.
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