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Серьезных нарушений не выявлено: миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг электоральной кампании в Беларуси

Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг электоральной кампании в Беларуси. И сегодня посетили офис Либерально-демократической партии. От нее в ЦИК зарегистрированы 32 кандидата в депутаты.

Наблюдатели работают по всей стране. Отмечено, что серьезных нарушений при подготовке Единого дня голосования не выявлено. На неделе с 12 по 18 февраля будет сформирована группа краткосрочных наблюдателей. В итоге общее количество участников миссии составит порядка 150 человек.

Долгосрочных наблюдателей сегодня уже порядка 50 человек, они работают в Минске и во всех регионах Республики Беларусь. Наблюдали процесс регистрации кандидатов в депутаты, активно наблюдаем за ходом агитационной кампании. Нам везде демонстрировали открытость, предоставляли всю необходимую информацию, которая позволяет нам формулировать свои выводы на данном этапе избирательной кампании.
Игорь Барковский, член миссии наблюдателей от СНГ

В ближайшие дни наблюдатели проведут рабочие встречи с руководством и других политических партий. Основная миссия - оценить соответствие проведения единого дня голосования и законодательства Беларуси.

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