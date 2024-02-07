3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Серьезных нарушений не выявлено: миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг электоральной кампании в Беларуси
Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг электоральной кампании в Беларуси. И сегодня посетили офис Либерально-демократической партии. От нее в ЦИК зарегистрированы 32 кандидата в депутаты.
Наблюдатели работают по всей стране. Отмечено, что серьезных нарушений при подготовке Единого дня голосования не выявлено. На неделе с 12 по 18 февраля будет сформирована группа краткосрочных наблюдателей. В итоге общее количество участников миссии составит порядка 150 человек.
Долгосрочных наблюдателей сегодня уже порядка 50 человек, они работают в Минске и во всех регионах Республики Беларусь. Наблюдали процесс регистрации кандидатов в депутаты, активно наблюдаем за ходом агитационной кампании. Нам везде демонстрировали открытость, предоставляли всю необходимую информацию, которая позволяет нам формулировать свои выводы на данном этапе избирательной кампании.
В ближайшие дни наблюдатели проведут рабочие встречи с руководством и других политических партий. Основная миссия - оценить соответствие проведения единого дня голосования и законодательства Беларуси.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов