Серьезных нарушений не выявлено: миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг электоральной кампании в Беларуси

Долгосрочных наблюдателей сегодня уже порядка 50 человек, они работают в Минске и во всех регионах Республики Беларусь. Наблюдали процесс регистрации кандидатов в депутаты, активно наблюдаем за ходом агитационной кампании. Нам везде демонстрировали открытость, предоставляли всю необходимую информацию, которая позволяет нам формулировать свои выводы на данном этапе избирательной кампании.

Игорь Барковский, член миссии наблюдателей от СНГ