Сергеенко: Беларусь выступает за синхронизацию СВМДА с ШОС и ЕАЭС

Расширение сотрудничества путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии - один из приоритетов внешней политики Беларуси, заявил Игорь Сергеенко на заседании VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Форум проходит в Баку и объединяет 28 стран-участниц. По поручению Президента от нашей страны в саммите участвует председатель Палаты представителей. Среди озвученных инициатив - концепция "интеграции интеграций".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В духе идеи "интеграция интеграций" Беларусь выступает за продвижение инициатив по синхронизации работы СВМДА с другими региональными и международными организациями, такими как ШОС и ЕАЭС. Это позволит объединить усилия по созданию единой системы логистических маршрутов, торговых преференций, промышленных и экономических цепочек на пространстве Евразии, формировать механизмы для финансового и инвестиционного взаимодействия, совместного противодействия незаконному санкционному давлению".

Беларусь предлагает активнее расширять взаимодействие в вопросе создания Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Наша страна готова развивать безопасное цифровое пространство, стабильный экспорт, а также делиться опытом в гуманитарной сфере и продовольственной безопасности.

Магеррам Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

"Азербайджан по всем вопросам поддерживает белорусские отношения. Раньше мы жили более 70 лет в одном государстве. У нас очень много связей. Как развалился Советский Союз, конечно, очень много проблем появилось. Но я думаю, что это проблемы во всем мире сейчас есть. По-видимому, это историческое время такое, что мы должны это пережить".

Форум организуется раз в четыре года. Сейчас председательствует в объединении Азербайджан. На полях саммита состоялся ряд двусторонних встреч. Игорь Сергеенко провел переговоры с главой МИД России и вице-президентом Вьетнама.