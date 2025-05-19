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Сергеенко: ОДКБ должна адаптироваться к современным условиям развития международной обстановки
ОДКБ должна адаптироваться к современным условиям развития международной обстановки. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
Кризис международных отношений и трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождаются небывалым нарастанием напряженности, деградацией существующей системы безопасности. В этих условиях, по мнению белорусской стороны, ОДКБ должна своевременно и максимально эффективно реагировать на меняющиеся вызовы и угрозы.
Игорь Сергеенко:
"Приоритетным направлением нашей деятельности на современном этапе должно стать укрепление единства и взаимной поддержки. Хорошим примером совместной работы является принятие в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза членами геополитической группы "Евразия" Заявления в связи с 80-летием Великой Победы. Как показывает практика, наш общий голос звучит громче, с ним считаются, в том числе и наши оппоненты".
Отдельным пунктом в повестку дня включено обсуждение программы деятельности ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства стран - членов ОДКБ на 2026-2030 годы. В ней нашел отражение весь спектр проблем, связанных с обеспечением национальной безопасности: от борьбы с терроризмом и военной безопасности до электорального суверенитета и сохранения исторической памяти.