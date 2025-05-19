Сергеенко: ОДКБ должна адаптироваться к современным условиям развития международной обстановки

ОДКБ должна адаптироваться к современным условиям развития международной обстановки. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Кризис международных отношений и трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождаются небывалым нарастанием напряженности, деградацией существующей системы безопасности. В этих условиях, по мнению белорусской стороны, ОДКБ должна своевременно и максимально эффективно реагировать на меняющиеся вызовы и угрозы.

Игорь Сергеенко:

"Приоритетным направлением нашей деятельности на современном этапе должно стать укрепление единства и взаимной поддержки. Хорошим примером совместной работы является принятие в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза членами геополитической группы "Евразия" Заявления в связи с 80-летием Великой Победы. Как показывает практика, наш общий голос звучит громче, с ним считаются, в том числе и наши оппоненты".