Сергеенко примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

По поручению Президента Беларуси спикер примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это мощнейшая диалоговая площадка, которая охватывает 90 % территории азиатского континента. Беларусь имеет здесь авторитетный статус наблюдателя. В фокусе также расширение торгово-экономического взаимодействия по линии Минск-Баку. В частности, Игорь Сергеенко посетил Гянджинский автомобильный завод.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Есть определенные рабочие решаемые вопросы. Они не носят системного характера. Вопросы связаны с поставкой машинокомплектов, с повышением конкурентоспособности, с локализацией, с тем, чтобы условия работы на этой технике для тех людей, которые будут трудиться, были более интересные и привлекательные, чтобы техника могла конкурировать с аналогичной, производимой в других странах. Вот об этом шла речь. Конечно же, ни в коем случае Палата представителей не подменяет правительство. Работа ведется в рамках межправительственной комиссии. Эти вопросы регулярно обсуждаются наряду с другими проектами, которые реализуются сегодня в Азербайджане".

Кооперация Гянджинского автомобильного завода с МТЗ и МАЗ - один из самых успешных проектов двух стран. Фундамент промышленной дружбы заложен еще в 2006-м. За годы с конвейера сошло порядка 15 тыс. белорусских тракторов. Сегодня параллельно собирают пожарную и коммунальную технику.

Александр Казакевич, заместитель гендиректора ОАО "МТЗ":

"На этом рынке представлены на сегодняшний день все производители тракторной техники, которая есть на глобальном рынке. Конкуренция достаточно жесткая, но с учетом того, что у нас здесь есть партнер, с которым у нас выстроены отношения, и они длятся более 20 лет, мы рассчитываем на то, что линейка собираемой техники здесь продолжит расширяться за счет тех моделей тракторов, которые мы у себя осваиваем и запускаем в производство".

В рамках визита состоялось возложение цветов к памятнику Гейдару Алиеву и к Мемориальному комплексу в Гяндже. График переговоров в Азербайджане плотный. Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита. Запланирована серия двусторонних встреч. Председатель Палаты представителей посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер.