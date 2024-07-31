Сергеенко: Инициативы Беларуси направлены на укрепление доверия и плодотворного сотрудничества

Беларусь последовательно выступает с объединительными инициативами, направленными на укрепление доверия и плодотворного сотрудничества. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в ходе встречи с генеральным секретарем Парламентского союза Организации исламского сотрудничества Мохамедом Хорайчи Ниасом. Визит в Тегеран проходит по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В ходе беседы стороны констатировали совпадение подходов в области проведения внешней политики государств - членов ОИС и Беларуси, которые базируются на принципах взаимовыгодного сотрудничества при соблюдении уважения к национальным традициям. А в ходе встречи с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири Игорь Сергеенко от лица белорусских парламентариев выразил готовность и далее оказывать поддержку любым начинаниям, которые содействуют целям и задачам устойчивого развития.