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Сергеенко: Парламенты несут особую ответственность перед своими избирателями за устранение современных вызовов и угроз
X Парламентский форум БРИКС показал единодушие участников в вопросах мирового устройства, многополярности и дальнейшего экономического развития.
Сегодня в Санкт-Петербурге второй день работы форума. Белорусская парламентская делегация в заседании "БРИКС плюс" участвует впервые. Выступая перед участниками форума, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси отметил: парламенты несут особую ответственность перед своими избирателями за устранение современных вызовов и угроз. Сегодня рушится система международного права и искусственно создаются экономические и политические кризисы. В первую очередь это выгодно коллективному Западу, который хочет удержать свое мировое господство. И ситуацию можно изменить, только объединив свои усилия с единомышленниками. Поэтому Беларусь стала десятым полноправным членом ШОС и подала заявку на вступление в БРИКС.
Деятельность БРИКС многогранна. Это вопросы политики, экономики, финансов, гуманитарные проекты, культура - то есть практически все сферы деятельности стран, в которых идет выработка совместных согласованных позиций, направленных против санкций, дискриминации и против нелегитимных финансовых мер, которые применяются. Для нас, конечно, это объединение представляет интерес. Это дополнительные возможности для нашей экономики, для выхода на рынки, координации действий. Вы смотрите, какие страны сегодня входят в БРИКС: РФ, Китай, Индия, Иран, Бразилия - практически трансконтинентальное объединение. По сути это мощный центр, который в состоянии противостоять коллективному Западу и США.
Сегодня на полях форума прошел ряд двусторонних встреч. Наталья Кочанова обсудила с Валентиной Матвиенко сотрудничество белорусских и российских парламентов, успешное проведение Форума регионов, который недавно прошел в Витебске, а также акцию "Поезд Памяти", которая играет большую роль для молодежи в вопросе сохранения памяти об истории Великой Отечественной. Вопросы международного сотрудничества стали темой дискуссии с главой Межпарламентского союза. Также прошли встречи с парламентскими делегациями Индии, Египта и ЮАР.
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