Сергеенко: Парламенты несут особую ответственность перед своими избирателями за устранение современных вызовов и угроз

Деятельность БРИКС многогранна. Это вопросы политики, экономики, финансов, гуманитарные проекты, культура - то есть практически все сферы деятельности стран, в которых идет выработка совместных согласованных позиций, направленных против санкций, дискриминации и против нелегитимных финансовых мер, которые применяются. Для нас, конечно, это объединение представляет интерес. Это дополнительные возможности для нашей экономики, для выхода на рынки, координации действий. Вы смотрите, какие страны сегодня входят в БРИКС: РФ, Китай, Индия, Иран, Бразилия - практически трансконтинентальное объединение. По сути это мощный центр, который в состоянии противостоять коллективному Западу и США.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси