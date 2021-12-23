Сергеенко: Всенародное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе

Все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой. Это прежде всего. Мы постарались, чтобы этот проект сохранил те лучшие традиции, которые были заложены в действующей Конституции. И дух именно народовластия, то, что направлено сегодня прежде всего на людей, - социальная поддержка, защита наших людей. Хотелось бы, чтобы каждый понимал, что это закон, по которому будет развиваться наше общество в будущем. Конечно, к этому надо относиться очень ответственно. Очень бы хотелось, чтобы наши граждане приняли активное участие в обсуждении этой Конституции. Проект новой Конституции направлен на сохранение сильной Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси