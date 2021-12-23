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Сергеенко: Всенародное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
В ближайшие дни проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение. Сегодня во Дворце Независимости - финальное совещание перед обнародованием документа. Однако и после широкого обсуждения работа над Основным законом страны будет продолжена. Итоговое слово белорусы выскажут на референдуме. В случае принятия документа система госуправления будет отстроена заново.
Во время совещания еще раз детально рассмотрели все разделы проекта Конституции. Документ наглядно продемонстрирует, какой будет наша страна завтра, поэтому так тщательно подходят к работе. Проект Основного закона обнародуют на будущей неделе. Конкретный срок для общественного обсуждения пока не называется - все будет зависеть от активности белорусов. Свои предложения граждане могут направлять в парламент, Администрацию Президента, Национальный центр правовой информации, а также в СМИ.
Все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой. Это прежде всего. Мы постарались, чтобы этот проект сохранил те лучшие традиции, которые были заложены в действующей Конституции. И дух именно народовластия, то, что направлено сегодня прежде всего на людей, - социальная поддержка, защита наших людей. Хотелось бы, чтобы каждый понимал, что это закон, по которому будет развиваться наше общество в будущем. Конечно, к этому надо относиться очень ответственно. Очень бы хотелось, чтобы наши граждане приняли активное участие в обсуждении этой Конституции.Проект новой Конституции направлен на сохранение сильной Беларуси
В проекте Конституции планируется закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Недавнее социсследование показывает высокий уровень доверия к этому политическому институту - более 62 %. Предлагается перераспределить полномочия между органами власти, гарантирована стабильность госаппарата. Институт семьи и традиционные ценности закреплены как одни из приоритетов. Особое внимание вопросам патриотизма и исторической памяти.
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