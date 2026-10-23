Белорусская сторона работает над тем, чтобы о нашей стране знали больше правды в США, - об этом заявил парламентарий Сергей Рачков на встрече с американским политологом. В Палату представителей приглашен Клиффорд Киракоф, экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США.

Несмотря на отсутствие прямых контактов с американскими коллегами, диалог продолжается на площадке ОБСЕ, заметил Рачков. А последние события в двусторонних отношениях, включая шаги Вашингтона по снятию санкций, дают повод для оптимизма. В свою очередь американский гость подчеркнул роль Беларуси в построении региональной архитектуры мира, указав на потенциал минской дипломатии в урегулировании конфликта в Украине.

Клиффорд Киракоф, экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США:

"Сегодня же нам необходимо расширить представление о Беларуси, возможно, в контексте условного "Минска-3", как о площадке для дальнейших дипломатических шагов, направленных на прекращение войны и стабилизацию региона. А в нынешних условиях, учитывая ситуацию у наших соседей, ваш Президент - Президент Лукашенко - наверняка мог бы предложить конструктивные идеи, которые были бы интересны нашему президенту. И, полагаю, именно поэтому наш президент позвонил ему перед встречей с президентом Путиным на Аляске. Так что, думаю, американской стороне это определенно необходимо".

Именно поэтому их президент позвонил ему перед встречей с президентом Путиным на Аляске, и добавил, что американской стороне это определенно необходимо, - отметил экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США.