Беларусь расширяет парламентский диалог со странами Юго-Восточной Азии. В центре внимания - экономика, продовольственная безопасность, наука и технологии.

В столице Филиппин проходит заседание Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ряд переговоров и двусторонних встреч с парламентскими делегациями в Маниле провел председатель комиссии по международным делам Палаты представителей.

Сергей Рачков обсудил развитие межпарламентских и межгосударственных связей со спикером парламента Камбоджи, а кроме того встретился с заместителем спикера филиппинского конгресса, с представителями грузинского парламента, а также с генсеком Межпарламентской ассамблеи АСЕАН.

Встречи носили сугубо практический характер, а потому обещают зримые экономические и политические результаты в самом ближайшем будущем.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Хочу сказать, несмотря на то, что Республика Беларусь находится на значительном расстоянии от Юго-Восточной Азии, интерес к нашей стране очень высокий. Они знают Президента Беларуси, белорусский парламент. Мы очень активно со странами АСЕАН взаимодействуем на международных парламентских площадках. В ходе встреч и переговоров достигнуты договоренности о продолжении и расширении прежде всего экономического сотрудничества, сотрудничества на международных площадках и поддержки друг друга в формирующемся многополярном мире. Об этом мы также говорили с нашими партнерами, приглашали их принять участие в разработке Хартии многообразия и многополярности в XXI веке".