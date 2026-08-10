Сергей Рачков: "Точек соприкосновения у Беларуси и Узбекистана очень много"

Минск и Ташкент продолжают укреплять межпарламентский диалог. 10 августа председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Нуриддином Мамажоновым. К слову, свою дипломатическую миссию начал в конце июля. На повестке дня - обсуждение широкого круга вопросов: от экономики до культурных и гуманитарных связей. Как отметили спикеры, отношения двух республик выведены на уровень стратегического партнерства.

Сергей Рачков, председатель Комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Межпарламентские связи у нас тоже расширяются. В парламентах работают группы дружбы. Мы обмениваемся визитами, участвуем в различных международных мероприятиях, большое внимание уделяем торгово-экономической тематике. Беларусь интересуют прежде всего возможности поставок своей техники в Узбекистан. Узбекистан - это горнодобывающая страна. Там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. Это и сельскохозяйственная страна. Поэтому точек соприкосновения у Беларуси и Узбекистана очень много".

Товарооборот Беларуси и Узбекистана по итогам прошлого года достиг практически одного миллиарда долларов.