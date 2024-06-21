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Сергей Алейник на заседании СМИД стран ОДКБ привлек внимание к кризису международных отношений и росту военно-политической напряженности
Беспрецедентный характер вызовов и угроз безопасности в евразийском регионе требует большего сплочения. В Алматы состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
В своем выступлении глава белорусского МИД Сергей Алейник привлек внимание к кризису международных отношений и росту военно-политической напряженности, а также выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся милитаризацией европейского региона, увеличением расходов стран - членов НАТО на оборону, накоплением их наступательных потенциалов и активизацией военной деятельности, в том числе у границ Беларуси.
/На заседании подписан ряд итоговых документов. Важным моментом стало согласование министрами ОДКБ заявления в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что это произошло именно в канун исторической даты 22 июня.
Совет министров иностранных дел ОДКБ принял решение о методических рекомендациях по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ. Согласовано заявление по использованию космического пространства в мирных целях, а также заявлениео расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности, об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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