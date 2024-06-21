Сергей Алейник на заседании СМИД стран ОДКБ привлек внимание к кризису международных отношений и росту военно-политической напряженности

Беспрецедентный характер вызовов и угроз безопасности в евразийском регионе требует большего сплочения. В Алматы состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

В своем выступлении глава белорусского МИД Сергей Алейник привлек внимание к кризису международных отношений и росту военно-политической напряженности, а также выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся милитаризацией европейского региона, увеличением расходов стран - членов НАТО на оборону, накоплением их наступательных потенциалов и активизацией военной деятельности, в том числе у границ Беларуси.

/На заседании подписан ряд итоговых документов. Важным моментом стало согласование министрами ОДКБ заявления в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что это произошло именно в канун исторической даты 22 июня.

