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Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС

Беларусь уже в июле этого года планирует стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества. Сегодня министр иностранных дел Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС. С учетом насыщенности международной повестки он приглашен на мероприятие в предварительном порядке.

Графиком работы запланированы участие и выступление белорусской делегации на заседании совета, коллективная встреча с президентом Казахстана Токаевым, ряд двусторонних переговоров. Сегодня Алейник встретился с главой МИД Китая ВанИ. Наш министр справедливо отметил, что сотрудничество Беларуси и Китая - это образец международных отношений нового типа.

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