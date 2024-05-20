Беларусь уже в июле этого года планирует стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества. Сегодня министр иностранных дел Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС. С учетом насыщенности международной повестки он приглашен на мероприятие в предварительном порядке.