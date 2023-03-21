Сергей Алейник провел встречу с новым послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи

Министр иностранных дел Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, во время которой новый глава иранской дипмиссии вручил копии верительных грамот. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили конкретные шаги по активизации двустороннего сотрудничества, включая вопросы наращивания экономического взаимодействия. Согласовали подходы к совместной работе по укреплению отношений между двумя странами", - рассказали в пресс-службе МИД.

Особое внимание было уделено выполнению договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран,а также реализации дорожной карты всестороннего сотрудничества между двумя странами на 2023-2026 годы.Стороны обменялись мнениями по взаимодействию и взаимной поддержке в международных организациях.