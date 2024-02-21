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Сергей Алейник в рамках визита в Зимбабве принял участие в презентации промышленного и продовольственного потенциала Беларуси
Глава белорусского МИД Сергей Алейник в рамках визита в Зимбабве принял участие в презентации промышленного и продовольственного потенциала Беларуси. В частности, политикам были представлены достижения нашей страны в области производства сельхозтехники, а также лучшие образцы мясо-молочной продукции. Их качество оценила и первая леди Ботсваны.
Гостями выставки белорусских агропромышленных достижений стали политики Зимбабве и Ботсваны, а также представители деловых кругов ряда африканских стран.
Сергей Алейник в ходе презентации, в частности, отметил вклад Беларуси в механизацию аграрного сектора Зимбабве, которая обеспечила партнеру устойчивую продовольственную безопасность. Беларусь и Ботсвана подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества и в аграрной сфере, и в области здравоохранения. Встречи и переговоры продолжаются.
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