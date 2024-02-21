Глава белорусского МИД Сергей Алейник в рамках визита в Зимбабве принял участие в презентации промышленного и продовольственного потенциала Беларуси. В частности, политикам были представлены достижения нашей страны в области производства сельхозтехники, а также лучшие образцы мясо-молочной продукции. Их качество оценила и первая леди Ботсваны.



Гостями выставки белорусских агропромышленных достижений стали политики Зимбабве и Ботсваны, а также представители деловых кругов ряда африканских стран.