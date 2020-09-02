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Сергей Лавров: Россия осуждает попытки давления на Беларусь

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Помимо актуальных вопросов, главы МИД обсудили и подготовку встречи президентов двух стран - Александра Лукашенко и Владимира Путина. Эту информацию подтвердил Сергей Лавров.

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