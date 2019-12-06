Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в формате один на один

Премьер-министры Беларуси и России сегодня проводят переговоры в Сочи. Сергей Румас и Дмитрий Медведев уже встретились в формате один на один. Основная тема - интеграционные дорожные карты. Накануне своей командировки белорусский премьер рассказал, какие вопросы обсудят вопреки всевозможным домыслам, в их числе исключительно экономика. Вылетая в Сочи, Сергей Румас посчитал, что осталось 16 несогласованных вопросов.



Напомним, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению Союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31-й дорожной карты для реализации этой программы.



