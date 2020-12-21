Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в режиме онлайн

Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Это заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в режиме онлайн - коррективы внесла пандемия. Впрочем, по словам спикера, не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является другой вирус - вседозволенности со стороны отдельных государств, стремления к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права.