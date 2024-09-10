Сессия Палаты представителей Беларуси откроется в День народного единства - 17 сентября

В ближайшее время у нас состоятся важные мероприятия – это заседание Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Лаосе. Это очень серьезный и крупный форум. Нашу делегацию возглавляет Игорь Сергеенко. Мы планируем принять участие в наблюдении за выборами в Узбекистане, нам поступило предложение по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ включить наших представителей в делегацию для участия за наблюдением за выборами в США, Молдове, Грузии. Мы будем использовать эти каналы для развития межпарламентского сотрудничества и для решения тех задач, которые ставит перед депутатами Палаты представителей Президент Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси