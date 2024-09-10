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Сессия Палаты представителей Беларуси откроется в День народного единства - 17 сентября

Работать для людей - приоритет всей вертикали власти. Так депутаты готовятся к новой сессии (она откроется в День народного единства, 17 сентября).

Сегодня, 10 сентября, на заседании Совета Палаты представителей обсудили формирование повестки: в нее включено уже 14 законопроектов. 4 из них будут рассмотрены в первом чтении. Документы касаются уголовной ответственности, образования, кредитов и микрозаймов, государственного и мобилизационного резервов. И целый ряд законопроектов готовится ко второму чтению. Солидный портфель удалось сформировать благодаря работе депутатов между сессиями. Упор будет сделан и на развитие международных связей.

Такую задачу накануне поставил Президент, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна, отмечают парламентарии.


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В ближайшее время у нас состоятся важные мероприятия – это заседание Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Лаосе. Это очень серьезный и крупный форум. Нашу делегацию возглавляет Игорь Сергеенко. Мы планируем принять участие в наблюдении за выборами в Узбекистане, нам поступило предложение по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ включить наших представителей в делегацию для участия за наблюдением за выборами в США, Молдове, Грузии. Мы будем использовать эти каналы для развития межпарламентского сотрудничества и для решения тех задач, которые ставит перед депутатами Палаты представителей Президент Беларуси.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

И возвращаясь к повестке новой сессии, одним из вопросов станет ратификация межправительственного соглашения Беларуси и России о разработке и организации серийного производства самолета "Освей". Первые образцы союзного лайнера должны быть представлены в 2026-27 годах. Сегодня об этом говорили на заседании Постоянной комиссии по национальной безопасности.

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