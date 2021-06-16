3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме
Сегодня состоится заседание 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи в залах Палаты представителей Национального собрания и Государственной Думы Федерального Собрания. Депутаты обсудят исполнение бюджета Союзного государства за прошлый год, а также вопросы подготовки проекта на следующий и разработки новых программ и проектов. Среди тем и предложения по повышению эффективности работы в парламентском измерении и использованию потенциала модельного законотворчества.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов