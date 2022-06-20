3.74 BYN
Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится сегодня в Минске
Сегодня в Минске состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России! На заседании рассмотрят актуальные направления работы союзных парламентариев по противодействию внешним вызовам и угрозам, санкционному давлению, пропаганде нацизма и обеспечению защиты исторической памяти.
У нас многоплановое, многовекторное сотрудничество. Нет такой отрасли, где бы мы тесно не взаимодействовали. Наша экономическая интеграция, которая лежит в основе межгосударственного взаимодействия, развивается. Нам надо просто системно работать!
Кроме того, планируется закрепить за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ! Это будет содействовать более тесной интеграции.