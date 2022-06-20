Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится сегодня в Минске

Сегодня в Минске состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России! На заседании рассмотрят актуальные направления работы союзных парламентариев по противодействию внешним вызовам и угрозам, санкционному давлению, пропаганде нацизма и обеспечению защиты исторической памяти.


У нас многоплановое, многовекторное сотрудничество. Нет такой отрасли, где бы мы тесно не взаимодействовали. Наша экономическая интеграция, которая лежит в основе межгосударственного взаимодействия, развивается. Нам надо просто системно работать!
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы Федерального собрания России

Кроме того, планируется закрепить за комиссиями функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ! Это будет содействовать более тесной интеграции.