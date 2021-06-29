"Северный поток - 2" - что этот газопровод означает для Европы и почему США против него

Каким странам и почему мешает "Северный поток - 2". Угрозы, вмешательство и другие инструменты западного давления и чем вызвана особая злость Варшавы и Киева?

В очередном выпуске "Понятной политики" речь пойдет об экономическом проекте, который буквально будоражит политиков по обе стороны Атлантики и является частым спутником тех самых санкций, которыми Вашингтон любит поливать невыгодные им страны и невыгодные перспективы.

Итак, что же такое "Северный поток - 2"? Это магистральный газопровод из России в Германию длиной почти в 2500 км и мощностью в 55 млрд кубометров. Состоит он из двух ниток, по которым и пойдет голубое топливо в Европу. При этом амбициозный проект имеет двойку в названии неспроста, это расширение первого "Северного потока", который также подвергался давлению, но вот уже 10 лет качает газ.



Факт "Северный поток" - самый протяженный подводный маршрут экспорта газа в мире. При этом трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территории пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Стоимость проекта - 9,5 млрд долларов. Вопреки расхожему мнению "Газпром" вложил лишь половину суммы, остальное - деньги европейских компаний с немецкой пропиской.

Что говорят о газопроводе лидеры России и Германии

"Северный поток - 2" - крайне амбициозный экономический проект. И, конечно, будут недовольные, как правило, те, кто из-за него потеряет. Об этом немного позже. Вот официальная позиция Москвы и Берлина - ключевых участников строительства.

"Северный поток - 2", вне всяких сомнений,абсолютно очевидная вещь, так же, как дважды два - четыре, выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. Это абсолютно очевидная вещь, здесь не нужно вообще быть газовиком каким-то или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии. Владимир Путин, президент России

Москва смотрит на две нитки газопровода как на способ хорошо заработать. Эта же схема устраивает и Германию, ведь немцы сами станут диктовать газовую политику в ЕС. И даже перепродавать голубое топливо. Из схемы в данном случае выключаются сразу две страны - Польша и Украина. Ведь нитка идет в обход этих стран по дну Балтийского моря. Кусать локти особенно приходится Варшаве. Ведь когда-то российский газопровод предлагали провести через территорию Польши. Но кто сказал, что там рассуждают рационально.

Что теряют Польша с Украиной

Польша два с лишним десятилетия боролась с российским газом, и эта война вот-вот будет ей проиграна. Был международный договор от 1994 года о согласовании строительства через польскую территорию части газопровода "Ямал - Европа". В этом же документе шла речь о том, что будут первая и вторая нитки. На вторую Варшава не согласилась, и тогда Москва задумала проложить "Северный поток" по дну Балтийского моря.

То есть Варшава и Киев больше всех кричат что "Россию надо душить", но при этом совершенно спокойно пользуются и зарабатывают на российском топливе. А теперь, когда Москва собирается снизить транзит примерно в восемь раз, "незалежные" возмущаются, требуют компенсации за "подрыв национальной безопасности"… Ну и, конечно, рассказывают, что это падение Европы. Поляки немцам даже выплаты за Вторую мировую войну припомнили. Берлин молчать не стал и тоже посчитал долги Варшавы.

За последние годы к чему только Польша не пыталась привязать "Северный поток - 2". После якобы отравления Скрипалей в 2018 году просили запретить строительство, обострение конфликта в Донбассе весной нынешнего года - запретить строительство, и, наконец, дошло до того, что инцидент с самолетом Ryanair тоже пытались продавить, как "виновата Россия - запретить "Северный поток - 2".



А дальше началась истерика. Поляки повысили стоимость транзита на 16,5 %. Бывший министр обороны Польши Ян Парыс вообще заявил, что раз Германия потратила на газопровод 5 млрд евро, то теперь столько же она должна дать Варшаве. А все потому, что "возросла угроза российского вторжения". Очередной удивительный пассаж польских политиков. Видимо, десантники проникнут по свободнымот газа польским трубам.

Истерия США и их излюбленный инструмент - санкции

Всячески помешать глобальному проекту США пытались излюбленным инструментом. И какая уж тут демократия и дипломатия - только санкции. Ими пригрозили любой европейской компании, которая хоть каким-либо образом связана со строительством. Из-за этого "Северный поток - 2" пришлось поставить на паузу. Но спустя год работы возобновились.

Штаты де-факто признают, что введенные в декабре 2019 года санкции не сработали. Тогда был введен запрет на оказание любых услуг по строительству "Северного потока - 2" и финансированию проекта. Международные компании ушли, но за год Россия подготовила к работе собственные суда, и они приступили к достройке. Игорь Юшков - эксперт Финансового университета при правительстве РФ

За это время нешуточные страсти в публичном пространстве кипели довольно часто. Политики не скупились на высказывания и не стеснялись в словах. В середине 2020 года, еще при Трампе, госсекретарь США Майкл Помпео обратился к инвесторам "Северного потока -2": "Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск". Ответ Дмитрия Медведева оказался еще более лаконичным: "Оторопь берет от такой простоты и борзости".



Понятно, что как всегда все дело в политике и амбициях. И санкции, и прочие инструменты давления ничего общего с объективностью и честной конкуренцией не имеют.

Кому строительство "Северного потока - 2"выгодно, а кому - не очень

Страны, которые за строительство газопровода:

Германия,

Франция,

Великобритания,

Австрия,

Нидерланды,

Норвегия,

другие ключевые игроки ЕС.

Против - страны Балтии, Польша, Венгрия, Румыния и, разумеется, США. Их интерес тоже вполне корыстный: вместо российского продавать свой сжиженный газ в Европу.



Но ссориться с Берлином - значит упустить Германию окончательно из своей сферы влияния. Отсюда и недавний компромисс уже со стороны Байдена - никаких масштабных санкций.

После этих слов стало плохо уже Украине. По самым скромным подсчетам страна, которая сегодня качает 40 млрд кубометров газа ежегодно, потеряет из-за "Северного потока - 2" весь заработок на топливе - 4 млрд долларов ежегодно. Более того, сокращение транзита наполовину, как это планируется, уничтожит так называемый виртуальный реверс.

Факт Виртуальный реверс газа - это схема, которую стали использовать украинские власти после 2014 года. Она предельно проста: Украина покупает голубое топливо у стран ЕС, при этом она отбирает газ из транзита "Газпрома" в своей стране. Позже это оформляется сделками со словацкими, польскими и немецкими компаниями задним числом. Стоит ли говорить, насколько это большое поле для коррупции и махинаций?

Владимир Зеленский, как и поляки, сказал, что "Северный поток - 2" позволит России вероломно атаковать Украину в любой момент. Логика понятна, но тут в дело вступил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Когда стало ясно, что и Вашингтон дал заднюю, политик назвал свои условия согласия на запуск газопровода: компенсация в размере 12 млрд долларов. Ну и догадайтесь, что еще.

Вопрос санкций в отношении России из-за "Северного потока - 2" порой переходил все грани разумного: проект буксовали несколько лет различными ограничениями. В западной прессе газопровод стал даже небольшим анекдотом, мол, "у нас вспышка коронавируса - давайте запретим "Северный поток". Есть и другие любопытные версии, которые, мягко говоря, на грани фантастики.

Что в итоге: "Северный поток - 2" прошел девять кругов санкционного ада, который заканчивался, когда европейцы брали калькуляторы и начинали считать.Хороший пример - Словакия. Узнав про потенциальную прибыль (а теперь именно Словаки смогут перепродавать газ в Польшу и Украину), Братислава сразу же переметнулась в лагерь тех, кто за окончание стройки. Как обычно: деньги - и ничего личного.

Все аргументы противников выглядят как бессильная злоба. Ведь можно долго писать о вечном, добре и независимости, но факт остается фактом: нужно соблюдать свои экономические интересы. Та же Германия так и поступает, не набрасывается, как Варшава, на всех, а потом скулит, мол, вы нам не даете за ваш счет зарабатывать. Да, вопросы с "Северным потоком - 2" тоже есть. Как ни крути, но это повышение влияния Кремля прежде всего в Германии. Энергетический передел рынка, который в Европе создаст новые ситуации. А для некоторых стран, тех же Украины и Польши, такое незавидное положение - кладезь возможностей. Они сокращают свою зависимость, чтобы жить лучше и веселее - и едва ли богаче. Все, как и хотели политики. Но явно не обычные люди.

