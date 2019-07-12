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Шенген для белорусов подорожает до 80 евро со 2 февраля

Такое решение принял совет Евросоюза. При этом процесс получения визы упростят. Заявление можно будет подавать не за три, а за шесть месяцев до предполагаемой поездки. Срок действия документа постепенно увеличат до пяти лет. Ценовые изменения не коснуться граждан государств, имеющих двусторонние договоренности с ЕС. Напомним, Беларусь ведет переговоры по упрощению визового режима с Евросоюзом, текст документа уже согласован. После прохождения всех внутригосударственных процедур, он будет подписан сторонами. Если все это произойдет, то виза для белорусов будет стоить 35 евро.

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