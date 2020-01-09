Шенгенские визы для белорусов могут подешеветь с июня

Соглашение между Беларусью и ЕС, которое упростит выдачу виз, подписали вчера в Брюсселе. Оно также предусматривает реадмиссию лиц, пребывающих без разрешения. Документ на взаимной основе снижает визовый сбор до 35 евро. Положения соглашения начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур. Теперь же они будут переданы на согласование в Европейский парламент. С нашей стороны необходима ратификация документов Национальным собранием Беларуси.



