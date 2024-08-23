Шлычков: Направлений, где мы преуспели в научно-техническом сотрудничестве с Китаем, очень много

Беларусь и Китай будут создавать юрлица для производства продукции на основе совместных разработок. Об этом заявилпредседатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Сергей Шлычков, пишет БЕЛТА.



"Направлений, где мы преуспели в научно-техническом сотрудничестве с Китаем, очень много. В этом году заканчивается цикл из 35 совместных проектов по самым актуальным направлениям для нашей страны - промышленность, здравоохранение, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). И все это на высоком мировом уровне", - сказал Сергей Шлычков.



Накануне в присутствии глав правительств Беларуси и Китая был утвержден перечень новых совместных научно-технических проектов, одобренных к финансированию на 2024-2026 годы. В него вошли 20 проектов в области ИКТ, биотехнологий и медицины, машиностроения, новых материалов.



"Но, кроме совместных проектов уровня научного исследования или разработки, мы договорились с китайскими коллегами о более серьезных, более масштабных проектах. Для этого договорились использовать следующую формулу: на основе результатов совместных исследований и разработок мы будем работать над созданием совместных юридических лиц, на базе которых будет осуществляться производство продукции для выхода на белорусский, китайский, а может быть, и на третьи рынки. Перспективы самые радужные, есть надежда, что появятся проекты масштаба "БЕЛДЖИ" в других отраслях нашей экономики", - отметил председатель ГКНТ.



Он также привел примеры совместных разработок. В их числе - медицинские роботы, различные композиты, смолы, которые используются в промышленности в различных целях, для производства продукции. В области машиностроения - производство различных комплектующих из трудно обрабатываемых металлов с очень тонкими стенками.



"Что касается ИКТ, сейчас происходит очередная технологическая революция, связанная с искусственным интеллектом. У Китая есть серьезные компетенции в этой области", - добавил Сергей Шлычков.



Он также подчеркнул, что совместная работа с КНР в сфере науки и инноваций способствует обеспечению технологического суверенитета Беларуси.



Раз в два года проводится заседание Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Сегодня оно проходит в очередной раз. Также сегодня дан старт мероприятиям, посвященным Годам сотрудничества Беларуси и Китайской Народной Республики в области науки, технологий и инноваций (2024-2025 годы).