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Си Цзиньпин: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Беларусью
Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества. Об этом в Пекине на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, передает БЕЛТА.
"Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР констатировал, что если 10 лет назад инициатива "Пояс и Путь" являлась концепцией, то теперь к сотрудничеству в ее рамках присоединились более 140 стран и международных организаций.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Беларуси под сильным руководством ее Президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития.
"Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер.
Фото: БЕЛТА
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