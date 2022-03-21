Сирийский сценарий для "незалежной" - кому выгодно сталкивать Украину с Россией

За восемь лет после Евромайдана у Запада было два пути: либо сделать из Украины европейскую страну с финансированием в инфраструктуру (как было, например, в Польше, ставшей витриной Запада в свое время), либо пойти по сирийскому сценарию. Сейчас мы видим, какой путь избрали украинские патроны.

Гуманитарные коридоры используются для укрепления позиций, жители загнаны в подвалы без еды и воды - мирных граждан из городов не выпускают неонацисты из "Азова", "Айдара". Фактически они заложники. Из жилых массивов идут отчаянные обстрелы позиций противника, людей фактически ставят под обстрелы для картинки для западного зрителя.

Все это было в Сирии. США и НАТО тем временем продолжают снабжать вооружением украинские войска. Кто и как ведет Украину по сирийскому пути - в "Главном эфире" разбиралась Екатерина Тихомирова.

До последнего украинца...



Запад намерен засунуть Украину глубже в горнило войны, накачивая оружием. Что до украинских властей, то здесь больше уместно выражение "Сгорел сарай - гори и хата". И если вчера мы говорили, что Украина срывает гуманитарные коридоры, то сейчас они взяли свое же население в заложники, загнали в подвалы без еды и воды, а с крыш домов ведут обстрелы. Именно так делали террористы в Сирии - использовали мирное население как живой щит (ну и красивая картинка на Запад).





Шаг за шагом продвигаются армии ДНР, ЛНР и России. И появляются те, кто сегодня сумел вырваться из ада. Их голоса не захотят слышать на Западе - там обладают удивительным свойством избирательной тугоухости.

Люди рассказывают о том, что вынуждены были сидеть в подвалах, порой по 300 человек (и это только в одной многоэтажке), откуда их попросту не выпускали. Говорили, что украинская сторона не выпускала их из города, не предоставляла гуманитарный коридор. Люди были заблокированы. Рассказывали о том, что азовцы просто прятались за ними, как за живой стеной.

Украинским неонацистам сейчас стратегически необходим живой щит. Во-первых, чтобы дать Западу картинку "жертв российской агрессии". Иначе как получить еще больше вооружения?

Жители освобожденного города Рубежное (Луганская область) рассказывают, что иностранные инструкторы (предположительно, американские) прибыли в город с началом российской военной операции. Они учили украинских военных, как вести огонь из жилых массивов. Это тактика устрашения населения.





Во-вторых, и, пожалуй, это важнее: вынудить военных России и Донбасса отказаться от применения высокоточного и тяжелого оружия, чтобы начать уличные бои. Россия пытается максимально этого избежать - жертвы среди населения тогда будут неминуемы. А вот украинские неонацисты смогу перейти к тактике засад. А бить исподтишка они обучены, уж поверьте. Это и есть основа украинской стратегии - как у террористов в Сирии. Впрочем, наставники у них одни и те же.

Подготовка боевиков, склады с вооружением и ГСМ - к войне готовились тщательно и заблаговременно

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков находит в действиях украинских неонацитов очень много схожего с "Исламским государством" - террористической организацией, которая почти "съела" Сирийскую Арабскую Республику. Дело в том, что и там, и там готовили боевиков по программам американских и британских служб. То есть там работали специалисты спецслужб, специалисты спецназа. Примерно одинаковая программа подготовки ведения боев, например, в городской черте.



Запасные, заранее подготовленные базы - все это сейчас обнаруживают брошенным. Склады с вооружением и ГСМ, медикаменты и, подчеркиваем, только для своих, не для мирных граждан - все это надо было привезти заранее. И если в пустыне такие объекты рассредоточить и спрятать было сложно, здесь масса зданий и сооружений, зеленая зона, где можно устраивать схроны.

Когда Украину готовили к нападению на Донбасс, они четко понимали, что Россия выступит на стороне Донбасса. То есть все говорит о том, что если вдруг атака Украины против ДНР и ЛНР захлебнется, то Россия увязнет в такой войне. Все, что мы наблюдали в Сирии, сейчас наблюдаем на территории Украины. Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

И нацистов готовили не только в Украине. Оказалось, боевую подготовку они прошли в проамериканских лагерях Сирии и Ирака - там, где готовили боевиков "Исламского государства". Ветераны ИГИЛ, как пишет Times, примкнули к нацистам Мариуполя еще в 2015 году. В это время (если вдруг кто-то забыл) уже шли переговоры в Минске, должен был быть прекращен огонь, шел обмен пленными. Но украинские неонацисты при поддержке украинских властей укреплялись наемниками из числа ветеранов ИГИЛ. То есть прекращать бои они не собирались.

К нам обратились люди из Украины (это внешняя разведка и спецслужбы Украины) и попросили помощь. Полковник СБУ переходил на сторону Польши и через пост переводили наших бойцов. Муслим Чеберлоевский, командир чеченского батальона имени Шейха Мансура

Появление в Украине исламистов - явление закономерное

Украина после 2014 года оказалась удачным хабом. Там выдавали временный статус беженца, появлялась возможность получить украинские гражданские паспорта за 5-7 тыс. долларов. Если таких денег в наличии нет - не беда, можно отработать в одной из этнических ОПГ, которые действуют на базе так называемых добровольческих батальонов.

О том, что спецслужбы США могут перебросить террористов на территорию Украины, заявил замглавы МИД Сирии Башар Джафари. К подобным выводам в этой стране пришли после тщательного анализа действий Белого дома. Вашингтону не впервой использовать подобные методы. Речь идет прежде всего о членах "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

В сирийском городе Африн развернут пункт сбора для отправки в Украину отряда сирийско-украинского бизнесмена Тарика Аль-Джасима. Что интересно, отбор начался еще до российской военной операции. Так что участие исламистов для военной операции против Донбасса планировалось.

Кто такой Тарик Аль-Джасим? Это уроженец Идлиба - оплота террористического формирования "Джабхат ан-Нусра". У организатора сбора батальона исламистов тесные связи с представителями этого филиала "Аль-Каиды" в Сирии, поговаривают, что он их спонсор. И, как сообщают СМИ, в родне у бизнесмена есть боевики террористических группировок, участвовавшие в боях как в Сирии, так и в Ираке. Более того, Тарик уже создал свое формирование из 250 человек. Зарплата джихадистов - от 2 до 2,5 тыс. долларов в месяц плюс премиальные.

Засевшим в котлах неонацистам терять, собственно говоря, уже нечего. Повлиять на ситуацию может разве что Вашингтон, как минимум прекратив поставки вооружения. А Что до Зеленского...

Украина представляет собой некую слоистую структуру. Давайте проведем аналог с ИГИЛ. У них было некое политическое крыло, которое сидело в Идлибе, с которым можно было встречаться и вести какие-то переговоры. Более умеренные ИГИЛовские представители сидели в Женеве. Здесь же мы тоже видим структуру, которая похожа на женевскую. Это Зеленский. Мы видим структуру, которая находится на территории Украины. Только эти сидят во Львове, а не в Идлибе, и приезжают периодически на переговоры в Беларусь. А еще видим вооруженные силы, которые действуют независимо от этих двух групп. Когда мы договаривались с группами в Сирии в Идлибе и в Женеве, они никакого влияния не имели на боевиков. Украина становится все привлекательнее для экстремистов всех мастей. Откровенно, за страну они не радеют. The Washington Post проанализировал чаты по вербовке и написал, что американские и европейские неонацисты используют конфликт для реализации своих жестоких фантазий. Дескать, в Украине можно убивать с крайним садизмом. Кстати, заметили, что наемники воюют в Украине с камерой GoPro? Алексей Леонков



