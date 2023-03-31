Системно, на равноправной основе: Лукашенко о сотрудничестве со странами Африки и Ближнего Востока

Взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки ведется системно, напряженно, на равноправной основе, сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства отметил, что ведется работа над тем, чтобы на долгосрочную перспективу усилить вектор взаимодействия с широким кругом стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

По его словам, сегодня уже всем очевидно, что именно там набирают силу все больше новых центров экономического роста и инновационного развития.

"И именно там надо работать. Системно, напряженно. Выстраивать тонкую нить контактов на высшем уровне. Так, как мы работаем с Зимбабве, ОАЭ, Ираном, Венесуэлой, другими странами. И, замечу, на равноправной основе, в отличие от современных неоколониалистов, чьи предки столетиями грабили мир", - сказал белорусский лидер.