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Системно, на равноправной основе: Лукашенко о сотрудничестве со странами Африки и Ближнего Востока
Взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки ведется системно, напряженно, на равноправной основе, сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Глава государства отметил, что ведется работа над тем, чтобы на долгосрочную перспективу усилить вектор взаимодействия с широким кругом стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
По его словам, сегодня уже всем очевидно, что именно там набирают силу все больше новых центров экономического роста и инновационного развития.
"И именно там надо работать. Системно, напряженно. Выстраивать тонкую нить контактов на высшем уровне. Так, как мы работаем с Зимбабве, ОАЭ, Ираном, Венесуэлой, другими странами. И, замечу, на равноправной основе, в отличие от современных неоколониалистов, чьи предки столетиями грабили мир", - сказал белорусский лидер.
Фото:БЕЛТА
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