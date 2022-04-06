Скандальные сливы, ложь украинской пропаганды, казусы Байдена - подборка фейков и абсурдов марта

Цензура, ложь Украины и политические репрессии в странах Запада. Усиление санкций на фоне пустеющих полок в магазинах Европы. Курьезные поступки и отсутствие логики в действиях отдельных политиков. Подборка фейков и абсурдов марта - в новом выпуске "Понятной политики".

Прошел еще один месяц, а значит, мы подводим итоги марта. Мировая геополитика на стала гуманнее, а западный мир продолжает удивлять своими поступками и отсутствием логики. От нас, как всегда, только факты, а выводы делать вам.

Голодные игры 2.0

Такой проблемы в благополучной Европе точно не ждали. Оказывается, даже если есть деньги, можно остаться голодным. Пока западные политики запускали план "Русофобия", стоимость буханки хлеба в ЕС подобралась к 10 евро, а фермеры стали активно протестовать. Полки магазинов скуднеют и в них все чаще появляются подобные объявления: только один товар в руки.

Жертвами антироссийских санкций становятся европейские потребители. В Великобритании и Германии инфляция бьет рекорды. Такие продукты питания, как растительное масло и мука, уже в дефиците. В Греции некоторые супермаркеты ограничивают продажу подсолнечного масла. В Италии резко подорожали хлебопродукты.

А это уже представители литовского бизнеса восклицают: "За политический популизм осенью заплатит каждый житель Литвы". После санкций в отношении Беларуси в стране возник дефицит калия и, как следствие, комплексных удобрений. А значит... Нехитрую формулу знает даже ребенок: нет удобрений - нет урожая.

Осенью, когда цены на продукты питания из-за слабого урожая станут космическими, все будут громко возмущаться, требовать, жаловаться. Я уже 1,5 года пишу: прежде чем играть в политические игры с поставками удобрений, подумайте, чем вы будете кормить население. Не только Литвы - всего мира. Но пока побеждает политический популизм. Осенью за этот популизм заплатит каждый житель Литвы. Игорь Удовицкий, владелец клайпедского терминала сыпучих грузов Biriu kroviniuterminalas (BKT)

Американцы подумали и решили: санкции на стол не положишь. На лицо дефицит удобрений, логистика безнадежно нарушена. На официальном уровне Вашингтон решил обойти свои же ограничения.





Отказаться от автомобилей и сесть на диету - так на Западе предлагают бороться с Путиным

Заявление Владимира Путина о торговле газом за рубли вызывает в ЕС шок и трепет. А тут еще и Китай допускает вероятность перехода на рубли и юани в торговле с Россией. Заигравшись в санкции и европейские ценности, почивая на лаврах победителей холодной войны, Брюссель, очевидно, проморгал энергетическую реформу и продовольственную безопасность. Выкручиваться приходится по-разному. И не всегда это бывает удачно.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам снизить температуру в своих квартирах, чтобы навредить Владимиру Путину. Издание Bloomberg посоветовало американцам отказаться от автомобилей, сесть на диету и пробовать чечевицу вместо мяса. На немецком ТВ жителям предлагают теплее одеваться дома, включать не все батареи и пить воду из крана вместо бутилированной.

Бензин и коммунальные услуги стремительно дорожают. Настроения европейцев наполняются негативом. Непонимание простых людей почувствовал на себе и Эммануэль Макрон. Выход в люди получился не очень.





Помните, сколько раз ныне беглые экстремисты пытались ужалить власть, мол, массу денег в Беларуси уже закопали в землю? Но когда голод стучится в двери миллионов семей, никто из "экспертов" и псевдожурналистов не подтрунивает особо над тем, что Александр Лукашенко слишком часто ездит в поля. Над тем, что много внимания уделяет посевной и уборочной, животноводству и всему АПК, чествует аграриев и не устает повторять, что продовольственная безопасность - фундамент развития всей экономики.

Беларусь вот-вот нападет на Украину?..

Месяц российской спецоперации в Украине - рекордсмен по количеству вбросов и фейков на единицу времени. Один из главных ложных посылов - "Беларусь вот-вот нападет на Киев".

В сети не раз публиковали якобы метку белорусских войск, часто звучали комментарии, что белорусских военных видели на территории Украины. Однако ни одного доказательства представлено не было. Несмотря на это украинская сторона даже на официальном уровне вбрасывала вот такие истории.





Дальше - больше. Экс-замминистра обороны Украины обратился к министру обороны Беларуси Виктору Хренину, мол, переходи на "светлую" сторону. На ниве дезинформации и зомбирования ударно трудился украинский центр информационно-психологических операций. И, кажется, перестарался. Накачанные агрессивной риторикой украинцы стали жить по своим законам, где суды Линча считаются нормой.

Плач украинских звезд в соцсетях, реклама под левыми аккаунтами государственных СМИ, мол, переходите воевать на сторону Украины. Не обошлось без фабрики фейков CNN, которые с первого дня писали что "белорусские танки идут на Чернигов".

Факт На сайте главного управления разведки Минобороны Украины в начале марта опубликовали список белорусских летчиков, которые якобы задействованы в бомбардировке украинских городов. В частности, там были указаны летчики-герои Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. Вот только они еще в 2009 году погибли…

Взоры тех, кто кормится европейскими грантами, нынче направлены на события в Украине со всей вытекающей отсюда риторикой. Вот и "профессионалы" из польского (ныне экстремистского) сателлита настолько увлеклись западным нарративом, что выдали в эфире громкий конфуз.





Еще один вопиющий фейк - белорусские больницы переполнены ранеными. Якобы в Мозыре даже закрываются морги из-за огромного количества российских военных. Информацию вбросила русская служба BBC, как всегда, ссылаясь на анонимный источник.







Сказочники снова попросту выдумали очередную историю. Журналисты АТН выехали на место - из озвученного не подтвердился ни один факт.



Вот мнение местных жителей.





Цифровой концлагерь в Латвии и тюремный срок за поддержку России в Чехии



Тотальное убийство альтернативного мнения - еще одно явление марта. Все крупнейшие российские телеканалы удалены с YouTube, в западных странах закрыто вещание RT, "Спутника" и других СМИ, которые мозолят глаза западной демократии. В Прибалтике и других европейских странах заблокировали спутниковый телеканал "Беларусь 24".

В Латвии, видимо, и вовсе решили построить свой цифровой концлагерь. Сейм ужесточил ответственность за использование устройств, которые дают доступ к запрещенным телеканалам. Пока наказанием за такое "преступление" может стать штраф до 700 евро. Надеемся, обойдется без расстрелов и газовых камер.

Как работать со свободой слова, всему миру решили показать в Чехии. Там за поддержку России теперь можно получить до трех лет тюрьмы. Первые случаи задержаний уже есть.

Страны НАТО давно поставили во главу угла такую концепцию, которая называется сетецентрическая война, где главными составляющими являются информация, информационное превосходство, информационное подавление стран, против которых они ведут войны. И не секрет, что сейчас всеми действиями украинской армии руководят из Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов стран НАТО в Европе. Это они планируют операции, это они снабжают их развединформацией и они в том числе корректируют информационную волну, которая накрывает не только Россию, но и Беларусь. Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

Как министр обороны Великобритании слил Вовану и Лексусу секретную информацию

Еще один удар по иллюзорной демократии в сети - пранк Вована и Лексуса. Они дозвонились до министра обороны Великобритании от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля. Дальше - вся сущность кулуарного Лондона.

Министр проговорился о том, что Великобритания долгое время делала все возможное, чтобы милитаризировать Украину. В частности, присылала в Украину инструкторов по подготовке военных. Чуть позже появилось и доказательство. Документ, найденный в Волновахе (город в ДНР), говорит о том, что применению оружия британцы обучали еще в 2018 году - задолго до поставок Украине противотанковых гранатометов NLAW. Официально о них сообщили лишь в текущем году.

Тогда же параллельно Борис Джонсон жаловался, что Минские соглашения остаются без внимания. То есть одной рукой конфликт провоцировали, а другой - показушно болели за мир. Получается, и вступление в НАТО для Украины было лишь делом времени.

Такой скандальный слив внутренней кухни Лондон терпеть не стал. Довольно быстро Google удалил канал пранкеров Вована и Лексуса ибо видео (внимание!) несет "угрозу нацбезопасности".

Такой пропаганды я не видел никогда в США. Пропаганда такая, что даже не могу подобрать слова, чтобы описать ее. Даже во время холодной войны такой пропаганды, которую сейчас распространяет CNN и другие компании, не было просто никогда. А рядовой житель, когда видит эти цены, если убрать все непечатные выражения, то он мало что говорит. Он смотрит на все эти цены как рядовой потребитель и, конечно, задает вопросы: "Господин президент, что вы делаете? Что вы творите?" Рядовой потребитель очень мало вдумывается в большую политику, он просто недоволен. Стив Самарин, политолог (США)

А в это же время на YouTube крутится односортное видео: "Белорус, воюй за Украину и выходи протестовать". Идет активная демонизация лидеров Cоюзного государства. На продвижение ангажированного контента ежедневно тратятся миллионы долларов. Работают и спонсируются целые фабрики лжи. Но Лондон и Google этого как бы не замечают. Свобода слова - она такая.

Мы видим желание США и их союзников втянуть Беларусь в тот кризис, в ту разборку, которую они устроили на территории Украины. И, конечно же, для этого нынешнее киевское руководство старается создавать фейки, которые и обеспечивали бы втягивание Беларуси в кризис в Украине. Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

"Невероятные сливы" от любительницы печенья Виктории Нуланд

Возвращаясь к теме сливов. С министром обороны Британии вполне может поспорить и любительница печенья Виктория Нуланд. Замгоссекретаря в публичном общении с конгрессменами признала наличие биолабораторий США в Украине.

В Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий моменты мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США

То, о чем многие догадывались, вдруг стало фактом. А позже начался цирк. Украинский МИД от темы поспешил отмахнуться, Госдеп США тоже намекнул, мол, вы все не так поняли, американские СМИ тему дружно проигнорировали. А затем появилось фирменное - "слова Нуланд вырваны из контекста". Но последовательно врать и Киеву, и Вашингтону не привыкать.

Вот заявление СБУ двухлетней давности.





А вот документы, которые не так давно появились в сети. Карта биолабораторий и данные, собранные российскими военными. Приказ украинского Минздрава о закрытии объектов и экстренном уничтожении пробирок. Еще есть контракты с американскими компаниями и много чего еще.







Ну и на десерт - финансированием тайных лабораторий занимался в том числе фонд Хантера Байдена, сына главы Белого дома, который лоббировал интересы Джо Байдена в украинском газовом холдинге Burisma, а все финансовые бонусы спускал на алкоголь и наркотики.

Депутат Рады Ренат Кузьмин еще в 2000 году говорил, что секретные лаборатории есть, и их курирует бывший министр здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун. По его словам, задачей тайной деятельности лабораторий является тестирование вирусов и бактерий на организмах украинцев. Здесь должен был быть фрагмент его речи, но YouTube удалил и это заявление.

Плюрализм мнений, говорите?

Как освещаются украинские события на Западе - на одном конкретном примере. Середина марта, ракетный удар ВСУ по Донецку, два десятка погибших. Но на первой полосе итальянской La stampa эти кадры выдают за разбомбленный Киев. И ни слова про использование ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов.

Отличились и белорусские беглые экстремисты. Вот что написало некогда СМИ и некогда радио, которое называло себя европейским: "Есть видео с места падения ракеты. На нем не видно ни серьезных повреждений, ни тел погибших, ни крови. Не видно также ни одной машины скорой помощи".

Британские и американские таблоиды новость от публики фактически скрыли. Ни одно топовое западное СМИ даже спустя четыре часа подробности не написало. Никто на ТВ не прервал выпуски новостей.

А это обложки британских газет уже на следующий день. О погибших Донецка - ни слова. Для Западного мира их просто нет. Не только на первых страницах.

Но должна же быть хоть какая-то видимость объективности хотя бы для того, чтобы поддерживать веру своей аудитории в качественную журналистику, взвешивающую аргументы за и против. Однако то, что мы наблюдаем в СМИ Запада после начала российской спецоперации в Украине, - это полный и, возможно, окончательный отход даже от видимости объективного освещения событий. Это переход исключительно к пропаганде, ничем не прикрытой, полностью отвергающей любую альтернативу, скрывающей от своей публики значительную часть новостей и поставившей на поток однобокие фейки. Владимир Корнилов, политолог

Табу в Западных СМИ - это и охота на инакомыслящих в Украине и не только. Даже в Прибалтике спикеры вынуждены уезжать из страны. Преследования, внесудебные расправы, политические репрессии - еще одна тенденция марта и еще один разбившийся фейк о том, что плюрализм мнений для Европы был когда-нибудь значим.

Свобода слова по-байденски

А как там Байден? "Лидер свободного мира", как он любит себя называть, март провел плодотворно. Так переживал за украинцев, что назвал их иранцами, президента Польши он назвал послом, а российского лидера - "мясником" и "военным преступником". Окончательно всех добили шпаргалки, которые Джо засветил перед камерой. А там - и заготовленные вопросы от СМИ, и заготовленные ответы президента передовой демократии.