"Слуцкий" зал Дворца Независимости получил негласное название губернаторского

В "Слуцком" зале Дворца Независимости проводят переговоры в узком составе. Из-за частых визитов глав российских регионов у него появилось еще негласное название - губернаторский. Помещение имеет форму правильного восьмигранника.

На этой неделе в зале принимали делегацию из Мордовии. Она приехала представительная - экономический интерес очевиден.

Кроме того, губернатор Артем Здунов побывал в Хатыни. Его родственник в годы Великой Отечественной освобождал Минскую область. Лучше плацдарма - общей истории вкупе с добрососедскими отношениями - для совместных проектов и не придумать.

Александр Лукашенко указал на явный пробел в двусторонних связях - отсутствие совместных производственно-кооперационных проектов. Глава государства обратил на это внимание белорусского правительства. "Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации, в первую очередь совместных импортозамещающих производств, перспективных производств, - сказал он. - Тем более, как мне докладывают, Мордовия входит в число лидеров в России по доле инновационной продукции в объеме промпроизводства. Знаю, в ноябре на ВДНХ в Москве в рамках международной выставки-форума "Россия" Мордовия представит лучшие свои достижения. Я предлагаю поручить нашим правительствам в это же время провести встречу на площадке ВДНХ и актуализировать совместные договоренности", - сказал Президент Беларуси.

Экономика плюсует, подтверждает статистика. Товарооборот между нашими республиками в прошлом году стал максимальным, приблизившись к отметке в 90 млн долларов. Но уже за 8 месяцев побит и этот рекорд - имеем уже порядка 115 млн! Темп роста почти 300%.