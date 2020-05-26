3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
СМИД ОДКБ обсудил вопросы биобезопасности
стран Организации Договора о коллективной безопасности.
Как отметили участники заседания, потенциал ОДКБ для реагирования на угрозы, каковой является пандемия коронавируса, сегодня востребован как никогда. Речь идет об обеспечении здоровья и благополучия граждан наших стран. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ впервые прошло в формате видеоконференции.
Вопросы международной и региональной безопасности
Один из основных вопросов - состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Как отметил Станислав Зась, сегодня угрозы военных конфликтов нарастают по всем направлениям, поэтому страны - участницы организации должны укреплять взаимодействие с другими государствами и международными организациями, в частности, с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.
Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ:
"Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие с Россией и Беларусью, последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок. И это вблизи наших границ. Конечно, нас это не может не беспокоить. Мы отмечаем нарастание военной опасности для всех наших государств в западном направлении".
Заседание СМИД ОДКБ в формате видеоконференции
Главы дипломатических ведомств обсудили и расширение сотрудничества с ООН в сфере миротворческой деятельности. Пока есть нюансы, которые касаются стандартов подготовки военных. В повестку дня был включен и дополнительный пункт о заявлении СМИД ОДКБ в поддержку призыва ООН о глобальном прекращении огня в связи с пандемией COVID-19.