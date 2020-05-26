СМИД ОДКБ обсудил вопросы биобезопасности

Как отметили участники заседания, потенциал ОДКБ для реагирования на угрозы, каковой является пандемия коронавируса, сегодня востребован как никогда. Речь идет об обеспечении здоровья и благополучия граждан наших стран. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ впервые прошло в формате видеоконференции.

Вопросы международной и региональной безопасности

Один из основных вопросов - состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Как отметил Станислав Зась, сегодня угрозы военных конфликтов нарастают по всем направлениям, поэтому страны - участницы организации должны укреплять взаимодействие с другими государствами и международными организациями, в частности, с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.

Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие с Россией и Беларусью, последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок. И это вблизи наших границ. Конечно, нас это не может не беспокоить. Мы отмечаем нарастание военной опасности для всех наших государств в западном направлении".



Заседание СМИД ОДКБ в формате видеоконференции