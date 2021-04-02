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СМИД СНГ сохранит повестку председательства Беларуси

Следующую встречу Совета министров иностранных дел СНГ планируется провести осенью в Минске

Также Беларусь рассчитывает, что юбилейное заседание Совета глав государств Содружества в октябре пройдет у нас в очном формате. На нем ожидается принятие знаковых документов.

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