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СНГ прошло проверку временем и отвечает всем запросам текущего момента - Головченко
СНГ прошло проверку временем и отвечает всем запросам текущего момента. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде (Туркменистан), сообщаетБЕЛТА.
"Сегодня наши государства не могут не ощущать последствия нарастания глобальных кризисных явлений и формирования нового миропорядка. Мы с вами становимся свидетелями того, как рушится однополярный мир, возникают новые центры силы, которые выступают за формирование многополярного мироустройства без превосходства и доминирования так называемых учителей. Нравится это кому-то или не нравится, мы полагаем, что этот процесс уже необратим. В связи с этим растет востребованность союзов государств с общим культурным и историческим фундаментом, общими интересами, касающимися развития своего региона. Также возрос запрос на стабильные, прогнозируемые и равноправные межгосударственные отношения. Содружество Независимых Государств отвечает всем этим критериям и, что особенно важно, прошло проверку временем", - сказал Роман Головченко.
Он отметил, что формат СНГ позволяет на практике сохранять общность подходов к решению экономических задач и противодействовать мировым глобальным вызовам. "Вопреки разным факторам, давлению, постпандемийным событиям, пессимистичным прогнозам со стороны наших недоброжелателей удалось сохранить единство на пространстве Содружества и обеспечить поступательное развитие по всем ключевым социально-экономическим показателям", - подчеркнул премьер-министр.
Фото БЕЛТА
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