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СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ

СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ. Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

На встрече презентована концепция председательства Казахстана в интеграционном объединении на 2022 год и план мероприятий по ее реализации.

Обсудили также перечень вопросов очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ (оно запланировано на апрель), а также тематику предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.

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