СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ. Об этом заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.



На встрече презентована концепция председательства Казахстана в интеграционном объединении на 2022 год и план мероприятий по ее реализации.



Обсудили также перечень вопросов очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ (оно запланировано на апрель), а также тематику предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.