Снопков: Беларуси и Китаю нужно переводить политический капитал в конкретные проекты и инвестиции

Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты и инвестиции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с членом Постоянного комитета, председателем Комитета по экономическим вопросам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Гошэном.



"Отношения с КНР имеют для Беларуси особое значение. За последние десятилетия мы прошли большой путь - от обычных двусторонних контактов до всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Вектор нашего тесного взаимодействия был определен еще в 1995 году, когда Президент Александр Лукашенко совершил первый официальный визит в Китай", - сказал первый заместитель премьер-министра.