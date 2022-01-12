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Снопков: Сотрудничество между Беларусью и КНР перешло от дружественного до всестороннего стратегического партнерства
Для Беларуси Китай - особо важный стратегический партнер, это доказано десятилетиями. В Минске сегодня прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию установления дипотношений двух стран. Как подчеркнул первый вице-премьер Николай Снопков,в сжатые сроки сотрудничество между Беларусью и КНР перешло от просто дружественного до всестороннего стратегического партнерства.
Накануне главы государств провели телефонный разговор. Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси и, как всегда, поддерживает нашу страну в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям. На протяжении последних трех десятилетий Беларусь и КНР, несмотря на разницу в масштабах, решали одну и ту же задачу - как построить государство, эффективно решающее вопросы социального развития на основе исторических традиций и современных технологий.
Международная научно-практическая конференция в БГУ собрала ученых, экспертов, а также послов Беларуси, в разные годы аккредитованных в Китае.
Исследователи представили более 10 научных докладов об аспектах развития двусторонних отношений в области дипломатии, политики, экономики, науки, образования.
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