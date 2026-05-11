Снятие барьеров в международных отношениях: в Совете Республики рассматривают пакет законопроектов

Пакет законопроектов на рассмотрении четвертой сессии Совета Республики. В повестке - 17 вопросов, часть касается новаций, которые позволят Беларуси укрепить позиции в отношениях с дружественными странами и интеграционными объединениями.

В частности, во взаимоотношениях с Иорданией речь идет об отмене двойного налогообложения. В области автомобильных перевозок упрощается сотрудничество с Оманом. Что касается Мьянмы, речь идет об отмене виз. Также важное новшество: режим свободной торговли предусматривает соглашение с Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Беларусь последовательно продвигает линию на выстраивание режимов свободной торговли со странами дальней дуги. В период председательствования Беларуси в ЕАЭС было подписано три таких соглашения. Сегодня мы завершаем процесс ратификации соглашения с Индонезией. Индонезия - крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с огромным потенциалом и рынком. Стоит сказать, что наш товарооборот за год практически удвоился и сегодня составляет порядка 0,5 млрд долларов США".