Снятие барьеров в международных отношениях: в Совете Республики рассматривают пакет законопроектов
Пакет законопроектов на рассмотрении четвертой сессии Совета Республики. В повестке - 17 вопросов, часть касается новаций, которые позволят Беларуси укрепить позиции в отношениях с дружественными странами и интеграционными объединениями.
В частности, во взаимоотношениях с Иорданией речь идет об отмене двойного налогообложения. В области автомобильных перевозок упрощается сотрудничество с Оманом. Что касается Мьянмы, речь идет об отмене виз. Также важное новшество: режим свободной торговли предусматривает соглашение с Евразийским экономическим союзом и Индонезией.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Беларусь последовательно продвигает линию на выстраивание режимов свободной торговли со странами дальней дуги. В период председательствования Беларуси в ЕАЭС было подписано три таких соглашения. Сегодня мы завершаем процесс ратификации соглашения с Индонезией. Индонезия - крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с огромным потенциалом и рынком. Стоит сказать, что наш товарооборот за год практически удвоился и сегодня составляет порядка 0,5 млрд долларов США".
Также на одобрение вынесен ряд соглашений, которые касаются вопросов трудовой миграции и взаимодействия правоохранительных органов. Соглашение с Пакистаном будет регулировать и создавать прозрачную систему контроля трудовой миграции. На противодействие транснациональной преступности направлено соглашение между правоохранительными органами в рамках СНГ.