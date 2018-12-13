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Соглашение о признании виз с РФ подпишут после завершения внутригосударственных процедур в РБ
Соглашение о взаимном признании виз с Россией будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси. Об этом стало известно по итогам заседания Совета Министров Союзного государства в Бресте. Стоит отметить, в повестку заседания включено более 20 вопросов, которые охватывают все направления двустороннего сотрудничества. В их числе проект бюджета Союзного государства, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, машиностроения, АПК.
Одобрены индикативные балансы по топливно-энергетическим ресурсам, договорились снять барьеры в торговле и инвестициях.
Беларусь и Россия в ближайшие два года отпразднуют знаковые даты - 75-летие освобождения Беларуси от фашистских захватчиков и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. У нас общая память, поэтому неслучайно главы делегаций посетили Брестскую крепость. К слову, из бюджета Союзного государства предусмотрено выделение средств для воплощения 16 мероприятий, связанных с реставрацией объектов мемориального комплекса. Один из них планируется открыть уже в конце года. Это новая экспозиция в полубашне юго-восточной казармы. В семи залах будет представлена летопись цитадели от строительства до окончания войны. Это будет интерактивный музей с трехмерными панорамами и аудиовизуальными спецэффектами.
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