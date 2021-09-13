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Согласованные 28 дорожных карт будут задавать тон развитию сотрудничества Беларуси и России

Интеграционные программы, о которых договорились Беларусь и Россия, касаются всех основных сфер экономической жизни. После подписания президентами пакетдорожных картиз 28 программ одобрил Совет Министров Союзного государства. Документ будет задавать тон развитию сотрудничества по таким направлениям, как налоги, транспорт, торговля, маркировка товаров, аграрная политика и ряд других. В условиях, когда мировая экономика идет на спад, интеграционные объединения позволяют снизить экономические риски.

Нацбанк Беларуси и Банк России должны будут до декабря 2022 года заключить соглашение о гармонизации денежно-кредитной политики.

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