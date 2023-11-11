Сокол: Главная задача и партии, и вообще гражданского общества - сохранить нашу страну, независимость

Прошедший на днях разговор с Президентом был для нас очень важный, целенаправленный. По многим позициям он совпал с теми программными документами, с которыми мы будем выходить на электоральную кампанию. Это актуально, потому что мы видим, что происходит у нас за внешним контуром, насколько накален воздух. Главная задача и партии, и вообще гражданского общества - сохранить нашу страну, независимость. Также важно консолидировать ещебольше общество. Наша основная задача - иметь постоянный контакт с нашими гражданами, рассказывать, выступать, общаться с людьми. Мы фактически завершили подбор претендентов от нашей партии, которые претендовалина парламентское место. Задача очень серьезная стояла, потому что люди данной категории должны быть честными в первую очередь, преданные своему делу.

Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси