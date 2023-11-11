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Сокол: Главная задача и партии, и вообще гражданского общества - сохранить нашу страну, независимость

Сокол: Главная задача и партии, и вообще гражданского общества - сохранить нашу страну, независимость

Благодаря работе политических партий поддерживается политическая конкуренция, продвигаются интересы граждан. Партии участвуют в выборах, контролируют их проведение и главное, обеспечивают политический диалог между властью и народом. О целях и задачах Коммунистической партии рассказал первый секретарь Алексей Сокол в проекте "Вопрос номер один".

Прошедший на днях разговор с Президентом был для нас очень важный, целенаправленный. По многим позициям он совпал с теми программными документами, с которыми мы будем выходить на электоральную кампанию. Это актуально, потому что мы видим, что происходит у нас за внешним контуром, насколько накален воздух. Главная задача и партии, и вообще гражданского общества - сохранить нашу страну, независимость. Также важно консолидировать ещебольше общество. Наша основная задача - иметь постоянный контакт с нашими гражданами, рассказывать, выступать, общаться с людьми. Мы фактически завершили подбор претендентов от нашей партии, которые претендовалина парламентское место. Задача очень серьезная стояла, потому что люди данной категории должны быть честными в первую очередь, преданные своему делу.
Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси

Коммунистическая партия уже воплощает свои проекты. Был проведен антифашистский форум, что является очень актуальным в связи с тем, что происходит в мире. "Мы видим, что сейчас творится в мире, поэтому мы должны озвучивать эти темы, ровно как озвучивать геноцид белорусского народа", - добавил Алексей Сокол.

О работе политических партий в Беларуси и сопричастности к общему государственному делусмотрите подробнее в проекте "Вопрос номер один".

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