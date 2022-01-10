Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и Председателя КНР

Телефонный разговор Президента Беларуси и Председателя КНР состоялся сегодня. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки. На днях Беларусь и Китай отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества - 30-летие установления дипломатических отношений. В этой связи Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями и предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям.

Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов. Как было подчеркнуто, Китай и Беларусь эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества. Отдельно китайский лидер отметил: "Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, как и раньше поддерживает Беларусь в выборе пути развития, который соответствует ее национальным особенностям и условиям".